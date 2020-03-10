مصر | محكمة النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث العدوة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة النقض تؤجل طعون المتهمين في "أحداث العدوة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض، تأجيل جلسة طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث العدوة" على أحكام المؤبد والمشدد، لجلسة 24 مارس.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة الدكتور «محمد بديع»، المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 81 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ22 متهمًا.

وكما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.