مصر | المشدد 10 سنوات لمتهمين بخطف طفل في الشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لمتهمين بخطف طفل في الشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل بالشروق بالسجن المشدد 10 سنوات، وبراءة 5 آخرين.

وعاقبت المحكمة كل من: "عبد الرحمن. ك"، و"عطا. ع"، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبرأت كل من: "و. ع"، و"أ.ع"، و"أ. ع"، و"ج.خ"، و" م. ع".

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الأول بخطف دون تحايل أو إكراه الطفل "عبد الرحمن.أ"، والبالغ من العمر ثلاث سنوات، بأن اصطحبه بالسيارة قيادته فأخفاه بعيدا عن ذويه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة قيام المتهمين من الثاني حتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع المتهم الأول في خطف الطفل بأن اتفقوا مع المتهم الأول على ارتكابها، وساعدوه بأن اصطحب الأول بالسيارة قيادته واستلمه الثاني والثالث والرابع ووضعوه بمسكن الخامسة، لرعايته وتناوب الخامسة والسادس مراقبته بناءً علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.