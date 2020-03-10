مصر | ضبط حداد حول ورشته لمصنع أسلحة نارية في الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، في ضبط حداد، لتصنيعه أسلحة وذخيرة، بورشته.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية، قيام حداد، محكوم عليه بالحبس في قضية تبديد، بإدارة حجرة خلف ورشة الحدادة الخاصة به بمسكنه بدائرة مركز الستاموني كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وضبط وبحوزته 2 فرد خرطوش، عدد من أجزاء الأسلحة النارية، الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازته للمضبوطات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وتصنيعها.