مصر | تأجيل محاكمة متهمين بمقاومة السلطات لـ8 أبريل

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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهمين بمقاومة السلطات، وسرقة مواطن بمدينة نصر، لجلسة 8 أبريل المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "عمرو. م"، موظف، و" السيد.م"، صاحب محل، تهمة استعمال القوة والعنف ضد موظف عام وهو معاون مباحث قسم مدينة نصر، بأن أشهر المتهم الثانى سلاحا ناريا في وجهه، مطلقًا عيارًا ناريا صوبه لمنع عن أداء عمله وهو ضبطه.