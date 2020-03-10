مصر | ضبط عاطل لإتجاره في الأسلحة النارية بالمرج

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، وبحوزته بندقية آلية.

البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، لتفقد الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم، وبحوزته سلاح آلي وعدد 22 طلقة لذات العيار، وسلاح ناري "طبنجة" معدلة عيار 9 مم و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بها للتربح الغير مشروع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.