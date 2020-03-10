شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «الكلاب الضالة»: بيان عاجل للحكومة حول عض 13 مواطن بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال، اليوم الثلاثاء، بيان وطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس هيئة الطب البيطري بسبب خطورة الكلاب الضالة على المواطنين بالسويس، واسفرت خلال أيام قليلة عن عض 13 مواطنًا.

وأضاف النائب أن هذه الأوضاع تسببت في حالة ذعر بين المواطنين بالسويس خاصة بعد عض سيده بصحبة زوجها في وجهها بإصابة خطيرة .

Advertisements

وتابع النائب، أن العام الماضي لقي طفل مصرعة بعد أن عضه أحد الكلاب الضاله وهو بصحبة ولدته .

وأوضح النائب أن هناك حالات صعبه تعرض لها المواطنين والأطفال من الكلاب الضالة، وكذلك مع من يقومون بتربيتها من قبل بعض البلطجية الذين يرهبون المواطنين البسطاء وهي ظاهرة منتشرة على مستوي الجمهورية.

وطالب النائب بإيجاد حلول سريعة، لافتا إلى أنه قد سبق وقامت لجنة الادارة المحلية بإعداد تقريراً هاماً حول الكلاب الضالة، ولم يعرض على الجلسة العامة حتى الآن.