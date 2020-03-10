شكرا لقرائتكم خبر عن وزيران يفتتحان مشروع أتوبيسات فائقة الجودة تربط «أكتوبر» و«زايد» بمترو جامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشروع تشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة، تربط مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

وتجول الوزيران، بمحطة زايد المركزية للنقل الجماعى، واستمعا إلى شرح من استشارى المشروع، ومسؤولى التشغيل بالمحطة، عن مكونات المحطة، وآلية الدخول والخروج للمواطنين، حيث تم التأكيد على أنه يتم لأول مرة بمصر، فصل مكان ركوب المواطنين عن مكان النزول، من أجل منع التزاحم، وتوفير وسيلة النقل الجماعي بشكل حضارى.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع سيكون انطلاقة لمنظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، والعمل لربط المدن الجديدة بالمحافظات والأقاليم، وتسهيل حركة التنقلات للعاملين بالمشروعات القومية الجارى تنفيذها بتلك المدن، بين محافظاتهم، وأماكن عملهم، وأن توفير وسائل النقل الجماعى الداخلى والخارجى بالمدن الجديدة، سيؤدي إلى زيادة جذب السكان إليها، ورفع نسب الإشغال بها.

وأشار «الجزار»، إلى أن المشروع يتضمن 44 ميني باص كمرحلة أولى سعة 24 راكبا، تعمل بنظام إلكتروني ذكي للتشغيل ومكيفة الهواء، تتيح خدمة Wifi مجانا وشاشات لعرض معلومات الرحلة والمسار، ويتكون المشروع من محطتين نهائيتين، وجراجين، بكل من مدينتى 6 أكتوبر، والشيخ زايد، و٧٦ محطة أتوبيس على مسارات الخطوط عند دريم لاند وجامعة القاهرة.

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وأضاف أن خطوط المشروع، تشمل، خط 6 أكتوبر- جامعة القاهرة، وخط الشيخ زايد- جامعة القاهرة، وخط دريم لاند- جامعة القاهرة، وخط مول العرب- جامعة القاهرة، وخط هايبر وان- جامعة القاهرة، بالإضافة إلى خطوط داخلية لخدمة الخطوط الخارجية، وتبلغ استثمارات المشروع حوالي 100 مليون جنيه، ويتم التشغيل بمعرفة شركة مواصلات مصر.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تصميم وتنفيذ هذه الخطوط من خلال مشروع النقل المستدام الذي تنفذه وزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، وبدعم فني من خبراء هندسة تخطيط النقل بمركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي بجامعه القاهرة، وباستثمارات القطاع الخاص المصري الإماراتي المشترك، موضحة أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم خفض الانبعاثات من قطاع النقل بالحد من التكدس المروري، والتحول إلى وسائل نقل أقل تلوثا مثل النقل العام، ووسائل النقل غير الآلي الصديقة للبيئة، مثل الدراجات، وأن المشروع نجح في تشجيع الاستثمار في مجال نقل الركاب بمكونات تنفذ لأول مرة في مصر، وأن المستهدف هو تحويل قائدي السيارات لاستخدام وسائل النقل العام.

بدوره، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة قامت بشراء 150 ميني باص بنفس مواصفات المشروع لتشغيلها بمدن الصعيد والقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والشروق والعبور، مشيراً إلى قيام الهيئة بإنشاء وحدة للنقل، وغرفة تحكم لمراقبة ومتابعة تشغيل الأتوبيسات، إلكترونيا للوقوف على جودة التشغيل، ومتابعة حركة الركاب والسائقين والمسافات.

فيما أكدت رندة أبوالحسن، الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، أن تنفيذ هذا المشروع الرائد يأتي في إطار الشراكة المتميزة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة المصرية، ويقدم نموذجاً جديدا في مجال نقل المواطنين، ويهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل، موضحة أن المشروع يتم بالشراكة مع القطاع الخاص في شراء منظومة تحكم في إدارة نظام الأتوبيسات، تستخدم لأول مرة في مصر، حتى يكون المشروع جاذبا للفئات المستهدفة.

ولفت الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، أن مشروع النقل المستدام جذب الاستثمار المصري الإماراتي المشترك، حيث يشارك الجانب الإماراتي بخبرة كبيرة في المجال، ونفذ العديد من هذه المشروعات في عدد من دول العالم، موضحاً أن الشركة ترى أن الاستثمار في هذا المجال بمصر واعد جدا، ويمكن أن يوفر الخدمة لملايين من المواطنين، ويخلق الآلاف من فرص العمل.

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد

وزيرا الإسكان والبيئة يفتتحان مشروع أتوبيسات جديد