شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة رئيس وحدة طب أسرة بالدقهلية.. وإحالة مديري 3 مدارس للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، إقالة رئيس وحدة طب أسرة ونقل جميع العاملين بوحدة البلهارسيا وإحالة مديرى 3 مدارس للتحقيق، في جولة مفاجئة للمحافظ والرقابة الإدارية بالدقهلية.

كان محافظ الدقهلية واللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ، قادا، الثلاثاء، حملة مفاجئة على مركز محلة الدمنة للاطمئنان على سير العمل بمختلف القطاعات وتقديم الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتفقدوا فيها المستشفى ومركز طب الأسرة ووحدة البلهارسيا وعددًا من المدارس والمنشآت الخدمية بنطاق المركز بمشاركة لجان من مختلف المديريات.

Advertisements

وقرر محافظ الدقهلية إقالة مدير مركز طب الأسرة بمحلة الدمنة بسبب الإهمال والتقصير وترك الأبواب مفتوحة دون أي حراسة، ما يعرض الأجهزة والأدوات الطبية للسرقة، بالإضافة إلى نقل جميع العاملين بوحدة البلهارسيا إلى مديرية الصحة وإعادة توزيعهم إلى أماكن أخرى.

ووجه المحافظ الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بتطوير غرفة العمليات بالدور الثالث لإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة ومرافقوهما عددًا من المدارس للاطمئنان على حُسن سير العملية التعليمية، وقرر إحالة مدير المدرسة الفنية التجارية للتحقيق ومسؤولي دفاتر الحضور والانصراف بسبب التقصير والإهمال في نظافة المدرسة وإحالة مدير مدرسة محلة دمنة الثانوية العامة المشتركة إلى التحقيق بسبب الإهمال والتقصير وسوء حالة النظافة ووجود رواكد بالمدرسة وغياب جميع الطلاب، كما قرر إحالة مدير مدرسة الشهيد محمد حسن مقرش إلى التحقيق وجميع العاملين بالمدرسة بسبب سوء حالة النظافة وارتفاع نسبة الغياب.

كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجي لمدينة محلة دمنة للاطمئنان على سير العمل به وتقديم الخدمات للمواطنين واستمع إلى آراء المواطنين حول الخدمة المقدمة لهم ووجه رئيس المدينة بسرعة التخلص من الرواكد الموجودة في المخازن وإعادة بيعها للاستفادة بأموالها، مؤكدًا أنها أموال عامة لابد من حُسن استغلالها.