شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: الأقصر تستقبل رحلات اليوم الواحد.. الحركة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافدت أعداد كبيرة من السائحين إلى مدينة الأقصر قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة في رحلة تُسمى «اليوم الواحد» وذلك للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة بالمدينة، والتي استمرت، اليوم الثلاثاء في استقبال زائريها من مختلف دول العالم، من بينها إسبانيا وفرنسا وأوكرانيا وإنجلترا وكرواتيا ولاتفيا، وأن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمختلف محافظاتها تسير بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أنه لم يتم إلغاء أي أنشطة سياحية أو ترفيهية في مصر، وأن القطاع السياحي يعمل بشكل منتظم، حيث قام اليوم آلاف من الزائرين والوفود السياحية بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بمصر بصفة عامة ومدينة الأقصر بصفة خاصة، منها معبد حتشبسوت بالدير البحري ووادى الملوك ومعبد مدينة هابو بالبر الغربي بالأقصر ومعابد الكرنك والأقصر بالبر الشرقي، مشيرًا إلى أن معدلات الزيارة في جميع المواقع والمناطق الأثرية بالأقصر كما هي وفقًا للموسم السياحي الحالي، وأن أعداد السائحين هذا الموسم في معبد حتشبسوت ووادي الملوك على سبيل المثال قد فاقت معدلاتها التي تم تسجيلها في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة هذه الأماكن للتعرف على الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بالجو الدافئ والمشمس الذي لا تتمتع به مدينة الأقصر فقط، بل جميع المقاصد السياحية والثقافية في مصر.