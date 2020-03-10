شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة المنشآت السياحية» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الغرفة، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن الغرفة، قامت بإخطار جميع أعضائها بالجمعية العمومية، بأن وزارة السياحة والآثار، قد خصصت خط تليفون ساخن على مدار الساعة رقم (105) للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 من العاملين أو روادها، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، والحمى، والسعال ‏وضيق وصعوبة التنفس.

وأكدت الغرفة في منشورها الدوري، الذي أرسلته لأعضائها، على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض، مشيرة إلى أنه وفقاَ لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات وتعليمات وزارتي السياحة والصحة، طالبوا كافة الجهات السياحية للتواصل مع المراكز الصحية والمستشفيات وسرعة الاتصال بالخط الساخن حال ملاحظة أية أعراض لكورونا، على أي وافد أجنبي لمصر في فترة حضانة المرض وهي ١٤ يوما، وكذلك التنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أية حالات مرضية تظهر، مع ضرورة توافر كل عناصر السلامة المهنية والصحية والسياحية والبيئية، بالمنشآت والمطاعم السياحية.