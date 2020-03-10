شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية.. بيان عاجل من وزارة الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد». جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على «فيس بوك»، الثلاثاء. وتمثلت الإجراءات فيما يلي: Advertisements إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية، وذلك وفقًا لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية. وقف جميع الفعاليات والتظاهرات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية. التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية. التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفي كل مرافقها.

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