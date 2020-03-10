شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المهنية للمعلمين تعلن ضوابط وموعد اختبارات الترقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين اجتماعًا مع مديري المديريات عبر شبكات الفيديو كونفرانس لشرح تطوير إجراءات الترقي للمعلمين.

وأكد حجازي على حرص الوزارة على حقوق المُعلمين في الترقي وتطوير منظومة التدريب، وذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنه عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي للعام 2019-2020، واستيفاء ذلك إلكترونيًا، حيث تبدأ اختبارات الترقي للسادة المعلمين المرشحين للترقي للعام 2019-2020 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14/3/2020.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم بأن يتم التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم،«ttp://academy.emis.gov.eg/»، لطباعة اخطارات اختبار الترقي الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي مكون من 100 نقطة موزعة على مكونات ملف الترقي على النحو التالي: شهادة اجتياز اختبار إلكتروني تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف انجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوي 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوي وظائف معلم أول أ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم في التظلم مكفول.

وأكد نائب الوزير على أن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الإنجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع «http://academy.emis.gov.eg/»، موجهًا مسؤول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسئوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة.

وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقي وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسؤول مسئولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع «http://academy.emis.gov.eg/»، لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ويسرى سويرس رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، ونادية عبدالله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، والدكتور حسن جاويش مدير عام إدارة الترقى بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، والدكتور محمد جاد مدير عام إدارة التراخيص بالأكاديمية المهنية للمُعلمين، وعدد من قيادات الوزارة والمديريات التعليمية.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن موعد إجراء اختبارات وتدريبات الترقى للعام 2020.

ويمكن لكل معلم من المستهدفين للترقى الإطلاع على موعد ومكان اختبارات وتدريبات الترقي من خلال موقعها الالكتروني، «ttp://academy.emis.gov.eg/newTeachEdu/».

كما يمكن للمعلمين المستهدفين إعداد ملف الإنجاز إلكترونيًا، وعقب الانتهاء ومراجعة الملف بدقة، سيتم التأكيد على إرسال الملف لجهة الاختصاص للتقييم، كما يتاح للمعلمين متابعة موقف تقييم المعلم من الجهات المختلفة على نفس الرابط السابق ذكره.

ويتم اختبار المعلمين شاغلي وظائف (معلم، معلم أول) في المجالات التالية: الاتجاهات الحديثة في مجالات: التخطيط والتدريس ،واستراتيجيات التدريس الفعال، والتدريس في الفصل عالي الكثافة ،والقياس والتقويم التربوي ،وتوظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم ،وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ،والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات إدارة الصف الفعالة ،والأنشطة التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب.

كما يتم اختبار السادة المعلمين شاغلي وظائف (معلم أول أ، معلم خبير) في المجالات التالية :مهارات التخطيط الاستراتيجي ،ومهارات القيادة والإشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وأنماط القيادة التربوية الفعالة ،والكفايات اللآزمة للتوجيه والإشراف التربوي وأخلاقيات العمل ،والمنهج متعدد التخصصات وأهميته ،ومهارات المدرب التربوي الفعال ،وتوظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي ،ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد ،وأساليب تقييم أداء العاملين.

ويمكن للمعلمين البحث والإطلاع في مصادر المعرفة المختلفة التي تغطي هذه المجالات التربوية للاختبار الالكتروني، ومن تلك المصادر على سبيل المثال: الكتب والمكتبات العامة والخاصة والمدرسية، البرامج التعليمية المُتعددة، المؤتمرات والمحاضرات، والأنشطة الثقافية، مواد تعليمية مُبرمجة ومطبوعة، وصوتية أو مرئية، المواقع التعليمية عبر الانترنت وبنك المعرفة المصري، والبرامج التعليمية عبر الكمبيوتر.