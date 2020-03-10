شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر يستقبل 4 رحلات أوروبية.. والسياح يتوافدون على المزارات الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حركة السياحة في محافظة الأقصر، الثلاثاء إقبالًا كبيرًا، حيث تسير الحركة السياحية الوافدة لها بشكل منتظم وحسب المعدلات الطبيعية للموسم السياحي الحالي، كما أن السياح والوفود السياحية زاروا العديد من الأماكن الأثرية بالمدينة منها معابد الكرنك والأقصر ووادي الملوك والملكات بالبر الغربي وكذلك المتاحف الأثرية.

فيما واصل مطار الاقصر استقبال الرحلات بشكل منتظم، واستمرت حركة وصول السياح بصورة طبيعية، حيث استقبل المطار ٤ رحلات طيران أوروبية، مساء الإثنين، تقل سياحًا يحملون الجنسيات الفرنسية والألمانية والأسبانية والإيطالية ورحلة طيران تركية فجر اليوم تقل 107 سائحا من جنسيات مختلفة بجانب رحلات من القاهرة تقل عشرات السياح، بالإضافة إلى استمرار تدفق رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة لزيارة المناطق الأثرية والسياحية.