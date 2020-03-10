وزيرا الري والهجرة يبحثان سبل تعظيم الإستفادة من خبرات خبراء المياه حول العالم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزيرا الري والهجرة يبحثا أوجه التعاون بين الوزارتين وإمكانية الاستفادة من أبناء مصر بالخارج في ضوء العمل لتحقيق الاستفادة المثلى للموارد المائية

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين للتواصل مع العلماء وخبراء المياه من أبناء مصر العاملين بالخارج.

ويُذكر أنه تم استعراض مخرجات ونتائج مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل»، والذي نظمته وزارة الهجرة فبراير 2018 بمحافظة الأقصر، وشارك به أكثر من 20 عالمًا وخبيرًا في مجال إدارة الموارد المائية والري والزراعة.

وبحث «عبدالعاطي» و«مكرم» أهم المخرجات وسبل تعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية لخبراء المياه حول العالم، كما تناول الاجتماع التنسيق لعقد جلسة خاصة بأسبوع القاهرة 2020 المقرر عقده خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٢ أكتوبر المقبل لاستعراض أهم نتائج الاستعانة بالخبرات الدولية في إدارة الموارد المائية.