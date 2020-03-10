شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» بالمنيا ترفض طعون المستبعدين من «انتخابات سمالوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم على، وعبدالواحد محمد عبدالرؤوف، نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد «أ» كريم على عرفة، مفوض الدولة، وأمانة سر كمال على محمد، اليوم الثلاثاء، رفض دعويين أقامهما علاء مكادي وبدر سدراك، بإدراج اسمهما ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمركز سمالوط.

كما تضمن قرار المحكمة قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعيان بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

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وكان المرشحان علاء الدين فيصل مهني، وشهرته «علاء مكادي»، وبدر أنور حبيب حنين وشهرته «بدر سدراك» قد أقاما الدعويان أرقام 7818 لسنة 10ق، و7774 لسنة 10 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة ومقرها مركز سمالوط بالمنيا، باستبعادهما من كشوف المرشحين من الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارهما ضمن المرشحين في هذه الانتخابات وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، غير أن المحكمة رفضت الدعويين.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية أعلنت، الأحد الماضي، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بدائرة مركز سمالوط، وضمت 5 مرشحين، هم: سامى سنوسي أحمد صميده، لواء شرطة سابق، رمز الحصان، حربي محمد ماضي أحمد، تاجر رمز الأسد، إبراهيم راشد إبراهيم محمد، مدير عام بالمعاش، رمز المدفع، عمانوئيل عاطف فوزي ميخائيل، مدير شركة مقاولات، رمز التمساح، وحيد مصطفى على عامر، وشهرته وحيد عامر، ربان أعالى البحار للسفن التجارية، رمز القلم، فيما جرى استبعاد 2 من قائمة المرشحين هما: علاء مكادي وبدر سدراك.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر بدء فترة الدعاية، اعتبارا من 16 مارس الجاري، ويكون آخر موعد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات في 23 مارس، لتنطلق الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 إبريل المقبل، وفي الداخل يومي 5 و6 إبريل المقبل.

وخلا أحد مقاعد مجلس النواب بدائرة مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، بوفاة النائب الدكتور على الكيال قبل نحو شهر.