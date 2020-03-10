شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنظم زيارة لشباب المصريين بكندا إلى مستشفى الناس للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الهجرة وشئؤون المصريين بالخارج زيارة لوفد الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا، إلى مستشفى الناس لعلاج الأطفال، للتعرف على طبيعة عمل المستشفى وما تقدمه من خدمات، وذلك بهدف ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بوطنهم الأم.

تأتي الزيارة ضمن فعاليات الملتقى التاسع عشر من ملتقيات الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج. وكان في استقبال الوفد، النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، حيث شهدت الزيارة عقد ندوة بحضور الوفد وعدد من قيادات المستشفى، تضمنت شرحًا وافيًا عن نشأة مستشفى الناس والتخصصات التي تعمل بها، حيث إن المستشفى تخدم كافة محافظات الدلتا و5 محافظات من صعيد مصر، فضلا عن أنها أجرت 200 عملية جراحية منذ نشأتها وتم استقبال 2000 حالة قلب.

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وتضمنت الزيارة جولة تفقدية شملت عددًا من أقسام عمل المستشفى، وأشاد أعضاء الوفد بالمستوى الراقي للخدمات الطبية والخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسة على مستوى عالمي، مؤكدين أهمية دعم المؤسسة لضمان استمرارية خدماتها المجانية، حيث إن مستشفى الناس للأطفال هي مشروع خيري يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي.

وحمل أعضاء الوفد من شباب الجيلين الثاني والثالث بعضا من الهدايا لأطفال المستشفى خلال زيارتهم، في رسالة دعم معنوية لهؤلاء الأطفال حتى يستكملوا رحلة علاجهم بنجاح داخل المستشفى.

ويأتي تنظيم وزارة الهجرة لهذه الزيارة حرصًا منها على أن يرى المصريون بالخارج، خاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث، مستشفى الناس، ذلك الصرح الطبي الكبير الذي يستهدف الأسر المصرية البسيطة ويقدم خدمة صحية جيدة وملائمة لهم.