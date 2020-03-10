شكرا لقرائتكم خبر عن رد حاسم من «التعليم» بشأن تأجيل امتحانات الثانوية.. وتعليمات جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، متمثلة في الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بقطاع التعليم العام، كل المديريات التعليمية بجميع المحافظات بضرورة اتخاذ كل الإجراءات وجهود الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بقطاع التعليم وحفاظًا عليهم من التعرض لأخطار الإصابة بالأمراض المُعدية.

وشددت التعليمات على تطهير الفصول وجميع الأسطح والأرضيات والحوائط والمكاتب ودورات المياه، وأي أماكن لتجمع الطلاب بالماء والكلور، نسبة 20 سم على لتر ماء، في الصباح والمساء.

وتضمنت التعليمات على ضرورة حضور الطلاب المتغيبين للانتهاء من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية، حيث إن نسب التغطية مازالت ضعيفة بسبب الغياب.

من جانبه، نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أي تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال.

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ونفى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور تعليمات شفهية لمديري المديريات التعليمية في المحافظات بعدم احتساب غياب الطلاب في جميع المراحل التعليمية مراعاة لقلق الطلاب وأولياء الأمور من ظهور فيروس كورونا في مصر.

وأكد حجازي أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، حيث تمت مطالبة المديريات التعليمية بموافاة وزارة التربية والتعليم بنسب حضور الطلاب يوميًا بشكل رسمي في إطار متابعة سير العملية التعليمية في المدارس.

وشهدت المدارس حضورًا منخفضًا في مرحلة رياض الأطفال والصفوف حتى الرابع الابتدائي، وحضورًا متوسطًا في صفوف المرحلة الإعدادية، وغيابًا كبيرًا في المرحلة الثانوية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم المدارس بحث طلاب الثانوية العامة على تحرير الاستمارة الورقية لامتحانات الثانوية العامة حتى يتسنى للوزارة حصر الأعداد المقرر أن تؤدي الامتحانات.

وتعلن وزارة التربية والتعليم، خلال الأسبوع الجاري، الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة عقب تعديل ترتيب بعض المواد وفقًا لطلبات الشعبة علمي رياضة بإعادة ترتيب المواد ومنح وقت أطول للاستذكار بين المواد الصعبة.