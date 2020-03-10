شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة لـ«النواب»: «الطيران المدني» تبدأ رحلات لإجلاء المصريين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن وزارتها تلقت العديد من شكاوى المصريين الراغبين في العودة لأعمالهم لعدد من الدول، وتمنعهم القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، أن الوزارة تلقت أيضاً شكاوى من مصريين عالقين في عدد من الدول ويرغبون في العودة إلى مصر.

وكشفت الوزيرة عن تشكيل غرفة عمليات لتلقي هذه الشكاوى والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حل مشكلات كافة المصريين، وعمل قاعدة بيانات لكل المصريين مما لديهم مشكلة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن وزارة الطيران المدني وافقت على عمل رحلات لإجلاء المصريين العالقين في عدد من البلدان، كما أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بتمديد الإقامات للمصريين العاملين لديها.

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استعرضت وزيرة الهجرة ما تقوم به الوزارة في خدمة أبناء مصر بالخارج، وكذلك العديد من المبادرات مثل «مراكب النجاة»، وكذلك مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي تستضيف نخبة من علماء مصر الموجودين في عدد من دول العالم.

من جانب أخر أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مخاطبة وزارة الخارجية، بأن يكون جزء من احتفالات السفارات المصرية بالخارج الإشارة إلى إنجازات مبادرات مراكب النجاة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بدور وزارة الهجرة في هذا الشأن، قائلا: «دور الوزارة مشهود له، فالمصريين بالخارج كانوا بعيدين كل البعد عن الدولة المصرية وكانوا قوة غير مستغلة وكنت أحزن على أوضاعهم، فالجاليات في كل دولة تتجمع وتتواصل بشكل جيد مع دولهم إلا المصريين، ولكن مع وجود الوزارة تغير الوضع للأفضل».

ورداً على تساؤل النائب حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حول العائد من مؤتمرات مصر تستطيع على البلاد والإنجازات التي تحققت بعدها، أشارت وزيرة الهجرة إلى أنها على استعداد لدعوة عدد منهم إلى اللجنة وعرض ما قاموا به وما قدموه على خلفية هذه المؤتمرات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن اختيار دبلوماسي لتولي حقيبة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج «قرار صائب»، قائلة: هنا أنا لا أتكلم عن نبيلة مكرم ولكن في طريقة اختيار من يتولى المسؤولية لهذا المنصب الهام.