شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب توقعات الطقس السيئ.. تأجيل سباق السيارات باستاد الإسكندرية لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، إنه سيتم تأجيل سباق السيارات الذي كان من المقرر أن يستضيفه الاستاد، الجمعة المقبل، 13 مارس، لمدة أسبوع، وذلك بسبب توقعات الأرصاد بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وأضاف، في تصريح له، الثلاثاء، أن قرار التأجيل جاء نظرًا لحالة الطقس السيئ المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة ما بين الخميس 12 مارس حتى السبت 14 مارس الجاري، وما سيصاحبها من حالة شديدة من عدم استقرار الأحوال الجوية ونشاط كبير في سرعة الرياح واحتمال لسقوط أمطار رعدية.

وأكد أنه من منطلق المصلحة العامة وحرصًا على خروج هذا الحدث الرياضي بالشكل اللائق واستمتاع جمهور المشاهدين به، فقد تقرر تأجيل السباق إلى يوم الجمعة 20 مارس الجاري.