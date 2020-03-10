شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تعلن الانتهاء من فحص 62 فندقًا وارسال 700 عينة لتحليلها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مجلس مدينة الأقصر في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء لمواجهة فيروس كورونا، أنه وفقاُ لمتابعات عملية الفحص، تم إنهاء الفحص لجميع الفنادق الكائنة بالمحافظة وعددها 33 فندقا، كما تم فحص 29 فندقاٌ عائماً حتى الآن من أصل 40، كما تم نقل 700 عينة بطائرة حربية لمعامل كبرى بالقاهرة، للتأكد من النتائج سواء أكانت سلبية أو ايجابية، وبدء اتخاذ الإجراءات الوقائية حيالها.
كما اعلنت مدينة الاقصر، قيام الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بدعم المحافظة بعدد 700 جهاز PCR لعمليات الفحص والكشف على العاملين في القطاع السياحي وعلي الفنادق العائمة والمنشآت السياحية المختلفة باستمرار.
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