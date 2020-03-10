شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 983 سائحًا وطاقمًا.. «ميناء سفاجا» يعلن نتيجة «فحص كورونا» لركاب سفينة سياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نتائج الفحص الطبي والوقائي لركاب سفينة سياحية بميناء سفاجا البحري خلو ركاب السفينة من أي اشتباه بفيروس كورونا، حيث غادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ميناء سفاجا البحري السفينة السياحية ماركو بولو في طريقها لميناء العقبة الأردني، وكانت تقل ٦٣٨ سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى ٣٤٥ من الطاقم.

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وأضافت المصادر أن السفينة السياحية تقل جنسيات تتمثل في ١٦ جنسية، بينها إنجليزية وأيرلندية وأمريكية وكندية وفرنسية وإسبانية وهولندية وسويدية وألمانية وسنغافورية وجنوب أفريقية وفنلندية وسويسرية، وأنه تم إجراء الفحص الطبي لجميع ركاب السفينة والطاقم من أعراض مرض كورونا المستجد قبل السماح بنزولهم للميناء، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ وإجراءات إحترازية.

وتم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي لفحص السائحين وطاقم الخدمة على متن السفينة بمنطقة المخطاف الخارجي وقياس الحرارة عن بعد لكافة السياح وطاقم السفينة، وتم التأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة.

وكشفت مصادر ملاحية أن السفينة ماركو بولو ترفع علم البهاماس.