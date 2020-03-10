شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع «تاليس» موقف تطوير نظم الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع رئيس مجلس إدارة شركة تاليس العالمية، باتريس كين، معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي السكك الحديدية والمترو وفرص التعاون المستقبلي في المجالين.

وذكرت وزارة النقل، في بيان، الثلاثاء، أن وزير النقل استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية بالسكة الحديد التي تنفذها الشركة، وهي: مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (القاهرة / الإسكندرية) بطول 208 كم، وتطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط (أسيوط / نجع حمادي) بطول 180 كم، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في زيادة معدلات السلامة والأمان بخطوط السكك الحديدية.

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من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تاليس عن رغبته في زيادة الاستثمارات بمجال النقل في مصر ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للمهندسين والفنيين المصريين، حيث تعد تاليس واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تنفيذ مشروعات السكك الحديدية والمترو، منوهًا باهتمام شركته بالتعاون في مجال كهربة إشارات المسافة من القاهرة إلى بني سويف ضمن مشروع كهربة إشارات خط (القاهرة / أسوان)، وكذلك التعاون في مشروع تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق وخط أبوقير بالإسكندرية.

وفي هذا السياق، أوضح وزير النقل بأنه يجري اختيار استشاري مشروع تطوير الخط الأول للمترو لإعداد مستندات الطرح على الشركات، كما تم تعيين استشاري الطرح لخط أبوقير، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه المشروعات في مناقصة عامة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

وأبدى رئيس مجلس إدارة تاليس اهتمام الشركة بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط (طنطا / المنصورة / دمياط)، بالإضافة إلى مشروع تزويد الخطوط الرئيسية بشبكة السكك الحديدية بنظام التحكم في مسير القطارات (1 ETCS L)، مؤكدا التزام الشركة بتنفيذ أعمال نظم التحكم والتشغيل بالتعاون مع الجانب الياباني في تنفيذ مجموعة أعمال (CP411) للخط الرابع لمترو الأنفاق.