ضبط موظف اشترك مع زميله في اختلاس 400 ألف جنيه من أموال شركة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث الاموال العامة، موظف بشركة صناعات غذائية لقيامه وآخر باختلاس مبلغ مالي من أموال الشركة محل عملهما في الغربية. تلقى فرع الإدارة بوسط الدلتا بلاغا بقيام اثنين من مندوبي إحدى شركات الصناعات الغذائية باختلاس مبالغ مالية من عهدتهم وعدم توريدها لخزينة الشركة . Advertisements أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت عن قيام مندوبين بالشركة - مقيمان بمحافظة الغربية ؛ باستغلال موقعهما الوظيفي باستلام بضائع من مخازن الشركة لتسليمها لبعض العملاء بقيمة بلغت قرابة 400 ألف جنيه وقيامهما باختلاس قيمتها بعد تحصيلها من عملاء الشركة والاستيلاء عليها وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها. أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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