القبض على صاحب مصنع ينتج عطور مجهولة المصدر بمنطقة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص وانتاج عطور مجهولة المصدر في حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط " ا. ا. م" 38 سنة، المسئول عن مصنع عطور، بدائرة قسم شرطة حلوان، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع العطور من خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة (الحرم) غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية"2500 لتر زيوت عطرية، 100 عبوة عطور، 24500عبوة فارغة " مُعدة للتعبئة، 250 كيلو كيس بلاستيك، 2000 استيكر، (وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق.

أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.