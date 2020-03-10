محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وافق قطاع السجون، على نقل 27 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم ورفقة ذويهم بالسجون المختلفة مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي
كما وافق قطاع السجون على خروج 3 من نزلاء السجون، من محبسهم لقضاء فترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة مع أسرهم، والعودة مرة أخرى لمحبسهم.
جاء ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: نقل 27 سجينًا بالقرب من إقامة ذويهم.. وخروج 3 آخرين للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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