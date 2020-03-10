بينها "رشاش جرينوف".. ضبط 9 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط وقوات الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت أطراف خصومة ثأرية بإحدى القرى دائرة مركز شرطة منفلوط. وأسفرت جهود الحملة الأمنية عن ضبط 9 أسلحة نارية بحوزة 9 متهمين (رشاش جرينوف، 4 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش). وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الدفاع عن النفس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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