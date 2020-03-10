سقوط مروجي المخدرات في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 عاطلين، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط كلاً من "ح. و"، عاطل، و"م. ش"، عاطل، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما، وبحوزتهما المضبوطات التالیة كمیة من الحشیش المخدر وزنت 170 جرام، مبلغ مالي 580 جنیه، هاتف محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غیر المشروعة والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال بعملائهما.

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كما تمكن العميد وائل نصار، من ضبط "ب. إ"، عاطل حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته المضبوطات التالیة كمیة من الفودو المخدر، وزنت 600 جرام، مبلغ مالي 490 جنیه، هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غیر المشروعة، والهاتف المحمول لتسهیل الاتصال بعملائه.

وتم تحریر المحاضر اللازمة، والعرض على النیابة العامة.