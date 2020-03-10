بالصور.. الداخلية توجه قافلة طبية للكشف على نزلاء سجن المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن المنصورة بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد عن النزلاء وتقديم الرعاية الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.