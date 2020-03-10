لص يشرع في ذبح مهندس ونجله بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهم بسرقة فيلا مهندس معماري، بمنطقة التجمع الخامس، بعد إصابة ونجله.

تبلغ للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث التجمع الخامس، من شرطة النجدة بضبط لص داخل "فیلا"، منطقة الشویفات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص بمعرفة الرواد محمد شعلان، ومحمود عبد السلام، وتوفيق عبود، ومحمود ثروت، ومحمود عطية، ضباط مباحث القسم، تبین أنه حال تواجد كلاً من "ه. ص" مهندس معماري، ومقیم محل البلاغ، مصاب بجرح طعني بالرقبة من الجهة الیسرى تم نقله لمستشفى الجوي التخصصي، ولا یمكن استجوابه، ونجله "م. ه"، طالب بكلیة هندسة، ومقیم بذات العنوان، مصاب بجرح سطحي بالرقبة، تم اسعافه بذات المستشفى بالفیلا محل سكنهما، شاهدا شخص داخل الفیلا حال شروعه في سرقة محتویاتها، وأثناء محاولتهما ضبطه ادعى بتواجد آخر صحبته، وتعدى علیهما بالضرب باستخدام سلاح أبیض "مطواه" محدثاً ما بهما من إصابات.

وتمكنا من ضبطه بمساعدة الأهالي، وتبین أنه یدعى "إ. م" عاطل، ومقیم في قلیوبیة، وضبط بحوزته السلاح الأبیض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

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وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه بالاشتراك مع صدیقه "م. ع. ا" 27 سنة، مبیض محارة، ومقیم بذات العنوان، أمكن ضبط الأخير.

وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال المتهم المضبوط، ونفى تواجده بمحل الواقعة، أو ارتكابها وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة تبین صحة أقوال الأخیر، وعدم تواجده بالفیلا إبان ارتكاب الواقعة، وبإعادة مناقشة المتهم وبمواجهته بالتحریات أیدها.

واعترف بارتكابه الواقعة بمفرده وأقر بادعائه للمجني علیهما بتواجد آخر صحبته لإرهابهما، والحیلولة دون ضبطه.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.