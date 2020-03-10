ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه في تجارة الأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين قاموا بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية في تجارة المواد المخدرة. كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخذ الإجراءات القانونية حيال (تشكيل عصابي ضم عدد 6 متهمين "لاثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم يقيمون بمحافظة بورسعيد) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قُدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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