الأزهر للفتوى يطلق حملة توعوية احتفالا بيوم الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يطلق مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية، الثلاثاء، حملة توعوية تزامنًا مع الاحتفال بيوم الشهيد، في الذكرىٰ السنوية الـ51، علىٰ جميع منافذه الإعلامية.

وقال الدكتور أسامة الحديدي مدير المركز التنفيذي لمركز الأزهر للفتوى، أن الحملة توضح من هو الشهيد، وفضل الشهادة في سبيل الله، ومنزلة الشهداء عند ربهم، والفرق بين شهيد الدنيا والآخرة، وما هي درجات الشهادة وغيرها.

وأضاف الحديدي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الحملة توضح الفتاوىٰ المتعلقة بالشهيد، والتي منها: كيفية غسله، وكيفية الصلاة عليه وغير ذلك من الأمور الفقهية المتعلقة به.

وأشار رئيس مركز الأزهر للفتوى، أن الحملة تعد ضمن خطةٍ أعدَّها المركزُ بهذه المناسبة، ضمن دور الأزهر الشريف ومؤسساته الدعوية والتعليمية والتوعوية؛ تضامنًا مع شهداء مصر الأبرار، وجنودها الأبطال، وشعبها الأبيِّ.

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ومن جانبه، أعلن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تقديره اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة الذكرى السنوية الـ51 لـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

وأكِّد الأزهر في بيان له الأحد، أن ذكرى الشهيد فرصة عظيمة، لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، والترحُمِ على الدماء الطاهرةِ والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل للدفاع عن مقدراتِ وطننا الحبيب، وقطع يد كل من تسول له نفسه التعرض له بسوء، لتسطر من خلاله تاريخًا مشرِّفًا، ولتضرب أعظمَ الأمثلة في التضحيةِ والفداء.

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