الوزراء: إنجاز 92% من مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع اللجنة الرئيسية للعاصمة الإدارية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعاصمة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وبحسب بيان، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، نتائج الاجتماعات المتتالية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإنشاءات والمرافق لمقرات الحي الحكومي ومباني الأمن والتشغيل، حيث وصلت نسب إنجاز المشروعات إلى مستويات متقدمة، إذ بلغت نسبة إنجاز تنفيذ مبنى مجلس الوزراء 92%، وجار الانتهاء من التشطيبات الخارجية، وأعمال التشطيبات الداخلية، كما يجري استكمال الأعمال الكهروميكانيكية.

وتطرقت إلى موقف تنفيذ مباني حي المال والأعمال، والذي يتضمن إقامة مقر للبنك المركزي المصري، ومقرات لـ 11 بنك أخرى في المنطقة، وتضمن العرض موقف مشروعات التغذية الرئيسية بالمياه، من خلال مد 3 خطوط مياه بلغت نسبة تنفيذها 100%، وكذا محطة رافع مياه الشرب بمحطة مياه القاهرة الجديدة المغذي للعاصمة، بنسبة تنفيذ 100% أيضاً.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه جار الانتهاء من إنشاء 3 محطات كهربائية بنسبة إنجاز 99%، وأنفاق الخدمات الحكومية بنسبة 98%، وكذا تم عرض موقف مرافق طريقي محمد بن زايد الشمالي والجنوبي بنسب تنفيذ تصل إلى 85 %، فضلاً عن الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والكباري والأنفاق في مرحلتها الأولى، إذ بلغت نسب تنفيذ الكباري 100%، والأنفاق 97%، وكذا تضمن العرض الإشارة إلى موقف الإنشاءات والطرق بالحي السكني الثاني R2، والحي السكني الثالث R3.

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية التي تقوم بتنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمتمثلة في: الربط بين مركز معلومات العاصمة (NN1) ومركز البيانات الموحد، والربط بين مركز معلومات العاصمة (NN1) وسنترالي مدينتي والشروق، وتنفيذ مسارات الربط ومد كوابل الألياف الضوئية لربط مباني الحي الحكومي بمركز معلومات العاصمة (NN1)، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة نقل البيانات، وتوريد وتركيب كاميرات المراقبة.

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كما تم استعراض موقف إنجاز البرامج والتطبيقات التشاركية، ومنها على سبيل المثال، منظومة إدارة الهوية الرقمية وصلاحيات كل موظف، وتطبيق التواصل والتبادل المؤمن للبيانات بين الموظفين، وكذا التطبيقات النمطية وهي: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الوثائق والمحتوى، والأرشيف الإلكتروني، والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات، وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

كما تناولت أخر المستجدات المتعلقة ببيانات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يخص الوزارات أو الجهات التابعة لها، أو الجهات المستقلة، وتطرق الاجتماع إلى الحوافز المقترحة للعاملين المنتقلين، والخدمات التي ستقدم لهم في قطاعات التعليم والصحة والاسكان وغير ذلك.

كما استعرت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، خطة نقل الموظفين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة والعكس، وما تتضمنه من تحديد لنقاط التجمع الرئيسية، ونقاط الإنزال بالحي الحكومي، وكذا ما يتعلق بخطة النقل الداخلي، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من طرح كراسة الشروط على شركات النقل الجماعي الخاصة فيما يتعلق بذلك الأمر.

وتناول الاجتماع، ما يتعلق ببرامج التدريب وتنمية مهارات الموظفين المنتقلين، حيث تمت الاشارة في هذا الصدد إلى انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تتضمن ثلاثة برامج رئيسية (برنامج تدريبي عام "مهارات أساسية"- برنامج تدريبي متخصص – برنامج تدريبي للتطبيقات التشاركية).

وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي إلى موقف نقل أثاث الوزارات المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو تأثيث مكاتب جديدة للوزارات.​