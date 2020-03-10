نقيب المحامين يعتمد رابطة "رسالة المحاماة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين، رابطة رسالة المحاماة، التي أسسها عدد من شباب المحامين بالجيزة، وذلك خلال لقاءه بعدد منهم الاثنين.

وبحسب بيان، تهدف الرابطة إلى تقديم أنشطة فنية ورياضية وثقافية ورحلات للمحامين، وإتاحة تلك الأنشطة أيضا لأسر المحامين المتوفيين، على أن يكون تفعيل تلك الأنشطة من خلال الجهود الذاتية لأعضائها.

وأوضح أعضاء الرابطة، أن اختيار الاسم جاء إيمانا منهم بأهمية وقدسية رسالة المحاماة وأهدافها التي يعملون على تحقيقها، موجهين الشكر للنقيب العام على لقاءه الدائم بالشباب، والاستماع إلى مشاكلهم، ووجهة نظرهم.​