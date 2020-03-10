بالصور.. انطلاق انتخابات مؤسستي دار التحرير ودار المعارف وسط حضور كثيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

انطلقت منذ قليل فعاليات التصويت في انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسستي دار التحرير ودار المعارف، وسط إقبال كثيف من الناخبين في المؤسستين.

وترشح على عضوية مجلس الإدارة بمؤسسة دار التحرير 14 من الصحفيين و14 من الإداريين و10 من العمال، فيما ترشح للجمعية العمومية 9 صحفيين و11 من الإداريين و10 من العمال.

وفي مؤسسة دار المعارف، ترشح لعضوية مجلس الإدارة، 7 من الصحفيين و9 من الإداريين و9 من العمال، فيما ترشح للجمعية العمومية 6 صحفيين و10 من الإداريين و8 من العمال.