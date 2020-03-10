محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
انطلقت منذ قليل فعاليات التصويت في انتخابات عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسستي دار التحرير ودار المعارف، وسط إقبال كثيف من الناخبين في المؤسستين.
وترشح على عضوية مجلس الإدارة بمؤسسة دار التحرير 14 من الصحفيين و14 من الإداريين و10 من العمال، فيما ترشح للجمعية العمومية 9 صحفيين و11 من الإداريين و10 من العمال.
وفي مؤسسة دار المعارف، ترشح لعضوية مجلس الإدارة، 7 من الصحفيين و9 من الإداريين و9 من العمال، فيما ترشح للجمعية العمومية 6 صحفيين و10 من الإداريين و8 من العمال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انطلاق انتخابات مؤسستي دار التحرير ودار المعارف وسط حضور كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.