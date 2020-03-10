بينها الموالد والمهرجانات.. الحكومة تعلن تفاصيل قرار حظر الفعاليات بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 606 لسنة 2020، بشأن إلغاء الفعاليات التي تتضمن حضورا جماهيريا بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ونص القرار في مادته: في سبيل اتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحفاظا على صحة المواطنين، تعلق مؤقتا جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، أو انتقالهم بين المحافظات، مثل: الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات، وذلك لحين صدور إشعار آخر.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المطالبين بوقف الدراسة في المدارس تخوفًا من فيروس "كورونا" أسوة بالكويت والإمارات والسعودية لا يفكرون بشكل علمي، حيث إن مقارنة الأوضاع في تلك الدول بمصر غير علمية بالمرة، موضحًا أن وزارة التعليم تفكر بشكل موضوعي وعلمي في هذا الأمر.

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