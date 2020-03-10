موانئ البحر الأحمر تستقبل 3 سفن سياحية بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

رفعت موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال 3 سفن سياحية بموانئ (سفاجا - الغردقة - بورتوفيق)، وذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل باتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمواني البحرية لمواجهة فيروس كورونا.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية Marco Polo وعلى متنها 638 سائح من جنسيات مختلفة و341 فرد طاقم قادمة من ميناء صلالة بعمان، وكذلك استقبل ميناء الغردقة السفينة السياحية Clio وعلى متنها 81 سائح و58 فرد طاقم قادمة من العقبة، وكذا استقبل ميناء بورتوفيق السفينة السياحية Serenissima وعلى متنها 91 سائح و52 فرد طاقم قادمة من ميناء سفاجا.

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وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه اتباعًا لجميع التعليمات الطبية المشددة قام فريق طبي متخصص من الحجر الصحي والطب الوقائي بالصعود على السفن السياحية بمنطقة المخطاف الخارجى للمواني وتم إنهاء اجراءات الكشف الطبي والفحوصات بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة وسؤاله عن ما إذا كان هناك حالات مشتبه في إصابتها أثناء الرحلة وإجراء الفرز الصحي للركاب والكشف عليهم وقياس درجة الحرارة للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

وتم السماح للسفينة بالتراكي على رصيف الميناء بعد التأكد من سلامة جميع الركاب وتفويج السياح لزيارة المناطق الأثرية والسياحية.

ووجه اللواء بحري خالد زهران رئيس الهيئة مديري المواني بتعليق إرشادات وتعريف أعراض المرض على مداخل ومخارج الموانئ للتصدي لأى حالة تظهر بشكل مفاجئ والتنبيه على مالكي العبارات والتوكيلات الملاحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يشتبه فيها على متن السفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.