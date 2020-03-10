مصر | "الداخلية" توجه قافلة خدمية وطبية إلى السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توجه قافلة خدمية وطبية إلى السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية وطبية، اليوم الثلاثاء، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني حي روضة السيدة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الأمن وقطاعات المشروعات والتنمية، والأحوال المدنية، والخدمات الطبية.

جاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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وتم توزيع المساعدات العينية من بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، وكما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، فقد تم استخراج العديد من بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.