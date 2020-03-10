مصر | قرار مهم وإنساني لـ"السجون" بشأن 27 نزيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مهم وإنساني لـ"السجون" بشأن 27 نزيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، على نقل 27 من نزلاء السجون، بالقرب من محال إقامة ذويهم ورفقة ذويهم بالسجون المختلفة، مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.

كما وافق على خروج، 3 من نزلاء السجون، من محبسهم لقضاء فترة الانتقال الخارجية، لمدة 48 ساعة مع أسرهم والعودة مرة أخرى لمحبسهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، تمهيدًا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة العقوبة، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية لتقديم أوجه الرعاية كافة لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.