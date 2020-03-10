مصر | داخل مجزر بالجيزة.. ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مجزر بالجيزة.. ضبط 1.5 طن لحوم فاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مجزر غير مرخص، بعد العثور على طن ونصف الطن سلع غذائية فاسدة ومتعفنة، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، مفاده تمكن ضباط وأفراد الإدارة من ضبط مالك مجزر غير مرخص، لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول، لحيازته 1،500 طن من السلع الغذائية "مقطعات دواجن، هياكل دواجن"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.