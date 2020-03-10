مصر | عطور مجهولة.. ضبط مدير مصنع غير مرخص في حلوان

تمكن رجال مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، من ضبط "أ. م"، 38 عاما، المسئول عن مصنع عطور كائن شارع كورنيش النيل دائرة قسم شرطة حلوان، ومقيم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية؛ لإدارته المصنع من دون ترخيص، واستغلاله في تصنيع العطور من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

المتهم يستخدم علامة تجارية غير مسجلة، "الحرم" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

Advertisements

وعُثر بداخل المصنع على 2500 لتر زيوت عطرية، 100 عبوة عطور، 24500عبوة فارغة "مُعدة للتعبئة"، 250 كيلو كيس بلاستيك 2000 استيكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع من دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.