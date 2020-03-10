مصر | تحرير 6376 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 6376 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6376) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2210) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (284) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، (22) دراجة نارية مخالفة.

كما تم تحرير 59 مخالفة "موقف عشوائى"، (87) مخالفة شروط الترخيص، (28) حالة تعاطى للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.