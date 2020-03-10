مصر | القبض على 3 عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 عاطلين لاتجارهم في المواد المخدرة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 3 أشخاص لاتجارهم بالمواد المخدرة بالشرابية.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط كل من: المدعو "ح.م.و"، 23 عاما، عاطل، ومقيم 6 شارع المنوفي ـ دائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 1938 لسنة 2019م الشرابية "مخدرات"، والمدعو "ش.م.م"، 22 عاما، عاطل، ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 170 جراما، مبلغ مالي 580 جنيها، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

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وكما تم ضبط المدعو "ب.أ.ن." 19 عاما، عاطل ومقيم 1 شارع الإمام الحسين ـ دائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 600 جرام، مبلغ مالي 490 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.