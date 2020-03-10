مصر | تجديد حبس تاجر سلاح ١٥يوما في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس تاجر سلاح ١٥يوما في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، للمرة الثانية تجدبد حبس تاجر سلاح، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لإتجاره في الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بمنطقة العجوزة.

وأوضحت تحقيقات النيابة: أنه كان يروجها على عملائه بالمنطقة لبيعها والحصول على مبالغ مالية.

وأدلى المتهم أمام النيابة، باعترافات تفصيلية، إذ أفاد أنه لجأ لتجارة الأسلحة لاحتياجه للأموال، وأن تجارة السلاح مربحه جدا في وقت قصير، وقام بتخزينها في مسكنه، لبيعها لعملاء يتعامل معهم في هذا النشاط الإجرامي.

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وقال المتهم، إن حارس العقار كان يشك فيه خلال الفترة الأخيرة، نتيجة ملاحظته في الدخول والخروج من العقار، حتى قام بالإبلاغ عني.

فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

بداية الواقعة، كانت عندما تبلغ لقسم شرطة العجوزة، قيام عاطل في عقده الثالث من العمر يدعى "أ.د"، بحوزته أسلحة نارية بمنطقة سكنه بالعجوزة، فتمكنت القوات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض عليه.