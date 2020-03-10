مصر | وزارة الداخلية تعقد المؤتمر القومي الأول للأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الداخلية تعقد المؤتمر القومي الأول للأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المؤتمر القومى الأول للأورام، تحت عنوان (رؤية جديدة متكاملة لعلاج مرضى الأورام)، بالشراكة مع الجمعية المصرية لأمراض السرطان وجمعية الصيدلة المصرية "لجنة صيادلة الأورام"، والجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام، بحضور نخبة من كبار الأساتذة الأطباء المتخصصين.

يأتي ذلك بهدف تطوير مهارات الأطباء والصيادلة والعاملين بمراكز علاج الأورام بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة لمواكبة أحدث طرق بروتوكولات العلاج العالمية وتقديم أفضل الطرق العلاجية لمرضى الأورام، حيث استعرض المشاركون خلال جلسات الإنعقاد العديد من الموضوعات الهامة، ومن بينها سبل تطوير المهارات الطبية لأطباء الأورام بالقطاع والتدريب على كيفية التعامل مع الأدوية الجديدة، ومدى فاعلية تلك الأدوية وآثارها الجانبية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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