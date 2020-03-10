مصر | ننشر شروط قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

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أعلن منذ قليل، اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة، عن فتح باب قبول دفعة جديدة استثنائية من الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2021/ 2020 يبدأ العديد من الأشخاص التقديم بالأكاديمية، وفي السطور التالية نوضح كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بأكديمية الشرطة، إلى جانب عرض التخصصات المطلوبة لهذا العام للذكور والإناث على حد سواء.

شروط قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

1_أن يكون المتقدم من أب وأم مصريين الجنسية.

2_ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أو الدرجة العلمية أكثر من (عامين ميلاديين).

3_ ألا يزيد سن المتقدم في 1/4/2020، عن 28 عاما.

4_أن يكون حاصل علي تقدير جيد على الأقل بالنسبة للشهادة الأصلية للتخرج، ولا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما للحاصلين علي البكالريوس، وألا يزيد عن 30 عاما بالنسبة للحاصلين على الماجستير، ولا يزيد عن 35 عاما للحاصلين على الدكتوراه.

5_تعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التي يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.

جنّس.

6_أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

7_ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي.

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8_أن يكون مستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وأيضًا من حيث الطول والنظر،

فلا يقل الطول عن (165) سم للذكور و(160) سم للإناث، وألا يقل النظر عن النصف.

ويعتبر الطالب مفصولًا إذا قررت الجهة الطبية عدم لياقته الطبية أو النفسية للخدمة والقبول

بكليات الشرطة. 2020/2020

ومن شروط قبول الضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2019 اجتياز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

طول المتقدم يجب ألا يقل عن (170) سم.

حصول الطالب على نسبة (65%) كحد أدنى للقبول في كليات الشرطة.

يشترط اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات الخاصة بالقبول.

ويلتزم خريجو كلية الشرطة بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ التخرج،

وفي حال عدم الرغبة يلتزم الطالب برد ضعف نفقات الدراسة في الكلية والتي وفرتها الكلية للطالب.

وفي حال ترك الطالب دراسته في الأكاديمية بعذر غير مقبول، يلتزم ولي الأمر بدفع كافة الأموال التي نفقتها الكلية والتي تحملتها وزارة الداخلية خلال فترة دراسته.