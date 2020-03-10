مصر | إخلاء سبيل 9 متهمين بقضية "الصفافير" ( أسماء )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 9 متهمين بقضية "الصفافير" ( أسماء ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل 9 متهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".

والمتهمين التي قررت النيابة إخلاء سبيلهم هم كلا من: "محمد مصطفى عبد السلام مراد، ومحمد السعيد عبده المغاوري، محمد جمال محمد السيد، محمد فتحي محمد حسانين، عبد الله علي محمد محمد، محمود حامد أحمد محمد، معاذ أحمد سعيد محمد، عبد الله كامل السيد عبد الرحمن، عز محروس محمد محروس".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.