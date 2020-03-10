مصر | تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت كلية الشرطة موعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2020/ 2021 اعتبارًا من السبت الموافق 2020/3/14، حتى يوم الاتنين الموافق 2020/3/30، ذلك لمدة ١٦ يومًا، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.
وأعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة وعدد من القيادات.