مصر | تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد التقديم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت كلية الشرطة موعد تقديم الضباط المتخصصين لعام 2020/ 2021 اعتبارًا من السبت الموافق 2020/3/14، حتى يوم الاتنين الموافق 2020/3/30، ذلك لمدة ١٦ يومًا، من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وأعلنت أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب القبول للالتحاق بالدفعة الاستثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام 2020.