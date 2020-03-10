مصر | إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المتهم مجدي محمد سعيد مصطفى فودة في القضية رقم 640 لسنة 2017 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت النيابة قد وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.