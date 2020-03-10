مصر | إلغاء التدابير الإحترازية لمتهم بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء التدابير الإحترازية لمتهم بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل أحمد عيسى متولي بخيت، في القضية رقم 385 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد".

وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذة القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم

كما وجهت النيابة للمتهمين استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.