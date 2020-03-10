مصر | الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بقسم المتخصصين بأكاديمية الشرطة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بقسم المتخصصين بأكاديمية الشرطة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة استثنائية بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة لعام ٢٠٢٠.

وقال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء بالأكاديمية، إن التخصصات المطلوبة خريجي "الطب، والإعلام، والحسابات".

وأشار إلى أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون حسن السيرة، وألا يكون سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم، وأن يكون الطالب مستوفيًا لشروط اللياقة، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف وأن يجتاز اختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات. Advertisements وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي: إعداد خريج متكامل يلقى رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلًا ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة.

ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب، من خلال الاهتمام بعناصر ومقومات نجاحها التي تتمثل في كل من: أعضاء هيئة التدريس والمقررات وطرق التدريس والموارد التعليمية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع تطورات وتحديات العمل الأمني وبما يسمح بتكوين كوادر تلائم احتياجاته، والاهتمام بتطوير نظم وسياسات القبول والاستفادة مما تسفر عنه عمليات المتابعة والتقييم لهذه الإجراءات، عملًا على اختيار أفضل الطلاب من بين المتقدمين للالتحاق بالكلية.

وكذلك توفير مناخ دراسي ملائم للطالب يلبي طموحاته ويتجاوب مع قدراته، ويمنحه الفرصة لاستغلال ملكاته الذهنية والبدنية، بهدف إعداد منتج أمني يمتلك خلفية علمية أكثر تباينًا وشمولية، والاهتمام بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد الكوادر العلمية المناط بها تدريسها، نظرًا لما تمثله تلك الدراسات من أهمية باعتبارها أساسا دستوريًا وشرعيا لعمل جهاز الشرطـة، وإعداد الكوادر العلمية والتدريبية في المجالات المتخصصة من خلال تشجيع الضباط علي الدراسات العليا وابتعاثهم للخارج وتوفير مناخ علمي لإعداد دراستهم المتخصصة.

